Svetovno atletsko prvenstvo leta 2019 v Dohi z vrsto novosti

Lozana, 4. maja - Mednarodna atletska zveza (IAAF) je predstavila program svetovnega prvenstva 2019, ki bo med 28. septembrom in 6. oktobrom v Dohi. Ker so v tem času v Katarju še vedno zelo visoke temperature in vlažnost, je prišlo do precejšnjih sprememb v tradicionalnem urniku SP. Novost bodo mešane štafete moških in žensk na 4 X 400 m in polnočni maraton.