Generalna sekretarja Rdečega križa na Finskem in v Keniji dobitnika nagrade Sever-Jug

Strasbourg, 4. maja - Generalna sekretarja finskega in kenijskega Rdečega križa Kristiina Kumpula in Abbas Gullet sta dobitnika nagrade Sever-Jug 2017, ki jo Svet Evrope (SE) podeljuje od leta 1995. Oba sta opazno prispevala k razvoju dialoga med Severom in Jugom, med drugim s promocijo zdravja, so danes sporočili iz SE.