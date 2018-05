Steletova nagrada za življenjsko delo Niki Leben

Ljubljana, 7. maja - Slovensko konservatorsko društvo je Steletovo nagrado za življenjsko delo in vrhunske konservatorske dosežke opoldne v Narodni galeriji podelilo Niki Leben. Steletova priznanja so prejeli konservatorji Marvy Lah, Tatjana Adamič in Slavko Šorli. Pred tem so v Spomeniškovarstvenem centru na Trgu francoske revolucije odprli razstavo o nagrajencih.