Slovenska ekipa tretja na evropski olimpijadi mladih naravoslovcev

Ljubljana, 4. maja - Slovenska ekipa, ki so jo sestavljali Gašper Košir in Tevž Lotrič z Gimnazije Kranj ter Luka Hadl z Gimnazije Novo mesto, je na evropski naravoslovni olimpijadi za mlade znanstvenike, stare do 16 let, osvojila zlato priznanje in zasedla tretje mesto. Rezultate so razglasili na današnji sklepni slovesnosti v ljubljanski Festivalni dvorani.