Koprska Intesa Sanpaolo lani s padcem dobička

Koper, 4. maja - Banka Intesa Sanpaolo, do sredine lanskega januarja poimenovana Banka Koper, je lani ustvarila 4,2 milijona evrov čistega dobička, kar je skoraj 80 odstotkov manj kot v 2016, ko je ta dosegel 20,2 milijona evrov. V banki so se sicer pohvalili z rastjo posojil in denarnih vlog ter razmeroma stabilno ravnjo prihodkov kljub nizkim obrestnim meram.