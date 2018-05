Roger Waters v Zagrebu z vprašanjem, ali si želimo takšnega življenja

Zagreb, 6. maja - V zagrebško Areno se nocoj, sedem let po izvedbi konceptualnega albuma The Wall, vrača nekdanji Pinkfloydovec Roger Waters. Na turnejo Us + Them je uvrstil skladbe s štirih največjih plošč legendarne britanske zasedbe ter pesmi z lani izdanega samostojnega albuma, ki so po oceni založnika "neposreden komentar o sodobnem svetu in negotovih časih".