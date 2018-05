EU v 26 letih povečala proizvodnjo jedrske energije za 5,6 odstotka, Slovenija nad povprečjem

Luxembourg, 5. maja - Proizvodnja elektrike iz jedrske energije se je med letoma 1990 in 2016 v EU povečala za 5,6 odstotka. Od 28 članic jih jedrsko energijo proizvaja 14 in po podatkih statističnega urada Eurostat je največjo rast v tem obdobju dosegla Češka (+ 91,5 odstotka). Sledita Francija (+ 28,4 odstotka) in Slovenija (+ 23,6 odstotka).