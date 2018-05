Lani v EU občutnejši dvig izpustov CO2, rast tudi v Sloveniji

Luxembourg, 4. maja - Pospešena gospodarska dejavnost v Evropi vpliva tudi na rast izpustov ogljikovega dioksida iz fosilnih goriv. Lani so se po prvih ocenah evropskega statističnega urada Eurostat v primerjavi z 2016 povečali za 1,8 odstotka. Najbolj so narasli na Malti in Estoniji, najbolj pa so upadli na Finskem in Danskem. V Sloveniji so narasli za 3,1 odstotka.