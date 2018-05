Na Ljubljanski borzi v ospredju zanimanja Krka in Triglav

Ljubljana, 4. maja - Na Ljubljanski borzi so danes v ospredju zanimanja vlagateljev delnice Krke in Zavarovalnice Triglav. Prve pridobivajo 0,7 odstotka in potiskajo osrednji indeks za približno tretjino odstotka nad gladino. Precej nad njo so delnice Pozavarovalnice Sava, pa tudi delnice Gorenja in Petrola.