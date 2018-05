Terme Paradiso z novimi naložbami

Dobova, 6. maja - V Termah Paradiso v Dobovi so predvsem na račun novih prestižno opremljenih sob lani ustvarili nekaj manj kot 1,88 milijona evrov prihodka oz. 14 odstotkov tega več kot predlani. Za naložbe so lani odšteli približno dva milijona evrov, letos jih nadaljujejo z nadgradnjo notranjega bazena, gradnjo otroškega bazena in manjšega glamping letovišča.