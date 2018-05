Ben Kingsley bo na filmu upodobil Salvadorja Dalija

Los Angeles, 5. maja - Britanski filmski in gledališki igralec Ben Kingsley se bo pred kamero prelevil v španskega nadrealističnega slikarja in kiparja Salvadorja Dalija. Režijo filma, ki bo osvetlil predvsem Dalijev zakon z Galo, bo prevzela kanadska režiserka Mary Harron. Snemati bodo začeli novembra v Kanadi in Španiji.