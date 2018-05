Iz poslanskih klopi se poslavljata Battelli in Göncz

Ljubljana, 4. maja - Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti, Roberto Battelli in Laszlo Göncz, se od svoje funkcije poslavljata, na volilno komisijo namreč kandidature za junijske volitve nista vložila. Do četrtka do polnoči, ko se je iztekel rok, so bile sicer vložene tri kandidature za poslanca italijanske in dve za poslanca madžarske manjšine.