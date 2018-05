V Kobilarni Lipica vedno več obiskovalcev

Lipica, 4. maja - V Kobilarni Lipica so v prvih štirih mesecih letos zabeležili 20.515 obiskovalcev, kar je 42 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Tako se nadaljuje trend rasti, ki se je začel leta 2016 s 14-odstotno in nadaljeval leta 2017 z 22-odstotno rastjo števila obiskovalcev, so danes sporočili iz kobilarne.