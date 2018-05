Stavke potisnile Air France-KLM globlje v rdeče številke

Pariz, 4. maja - Pogoste stavke pilotov in drugega letalskega osebja so globoko zarezale v bilance francosko-nizozemskega letalskega prevoznika Air France-KLM. V prvem četrtletju so prekinitve dela koncern stale že 75 milijonov evrov, so danes v Parizu sporočili iz koncerna. S tem se je izguba še poglobila.