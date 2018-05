Neznani moški oropal trgovino na Povšetovi ulici v Ljubljani

Ljubljana, 4. maja - Zamaskiran moški je v četrtek okoli 18. ure vstopil v trgovino na Povšetovi ulici v Ljubljani in od prodajalke zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil tudi z grožnjo in predmetom, podobnim orožju. Storilec je nato sam iztrgal blagajniški denar in z gotovino zbežal. Nastalo je za okoli 600 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.