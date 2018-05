Večer: Volit(v)e (4. 5.)

Maribor, 4. maja - Kandidature so vložene, mesec volilne kampanje je odprt, a so stranke, parlamentarne in za zdaj neparlamentarne, veteranske in novinke, v lovu za volivci že najmanj od odstopa premierja. Kdo bo vodil naslednjo vlado. Zakaj. Za kaj. Kdo bo nova vlada. Res je volilna sezona 2018 radodarna za razlagalce političnega, piše Vanessa Čokl v Večeru.