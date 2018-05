Trener New York Knicks bo postal Fizdale

New York, 4. maja - Ekipa severnoameriške košarkarske lige NBA New York Knicks naj bi se po poročanju ameriških medijev dogovorila že dogovorila z novim trenerjem; David Fizdale bo vodenje ekipe prevzel v naslednjih štirih letih. Dvakratni prvaki lige (1970 in 1973) bodo od sezone 2011/12 tako imeli že enajstega trenerja.