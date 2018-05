Delo: Prek mature nad oblake (4. 5.)

Ljubljana, 4. maja - V skladu z maturitetnim koledarjem se je danes z esejem iz slovenščine, madžarščine ali italijanščine začel spomladanski rok splošne mature. Za 6739 gimnazijcev na 85 šolah je to trenutek, ki so ga pričakovali vsa štiri leta srednje šole in mislijo, da bo krojil njihovo nadaljnjo usodo, piše Valentina Plahuta Simčič v Delu.