New York, 3. maja - Newyorške borze so po današnjem zadržanem začetku trgovanja in padanja vrednosti delnic dan sklenile mešano. Po oceni borznih analitikov so bili vlagatelji zadržani tudi zaradi višjih obrestnih mer, trgovinskih sporov in proračunskega primanjkljaja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.