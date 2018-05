Celjanke in Kranjčanke do zanesljivih zmag v uvodu polfinala

Ljubljana, 3. maja - Košarkarice Cinkarne Celje in Triglava so na prvih polfinalnih tekmah prišle do visokih zmag in povedle v seriji z 1:0. Celjanke so bile zanesljivo boljše od Maribora, Triglav pa je pred domačimi gledalci nadigral ljubljansko Ilirijo. Ekipe igrajo na dve zmagi.