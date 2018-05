Primorske novice: Ujetniki plastike (4. 5.)

Koper, 3. maja - Te dni, ko so morski tokovi na slovensko obalo naplavili kupe nesnage, je spoznanje, da smeti so težava, marsikoga zadelo kot strela z jasnega. Tudi ko jih damo iz rok, še vedno obstajajo in ostajajo v okolju. Pravilno zbrani in ločeni odpadki bodo morda šli v predelavo, vse ostalo pa bo končalo, kdo ve kje, v Primorskih novicah piše Jana Krebelj.