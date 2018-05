Mladina: Prihodnost je že tu (4. 5.)

Ljubljana, 4. maja - Prihodnost, ki jo domnevno pričakujemo in čakamo, že tu. Ali drugače: prihodnost je že prišla, le mi se še nismo znotraj nje razporedili. Kaj, če je za razmislek že prepozno, so morda res premoženje in dobrine že razporejeni, le da nam naša vloga v tej ureditvi še ni bila določena, se v Mladini sprašuje Grega Repovž.