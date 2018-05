Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 5.)

Ljubljana, 3. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o ustni obravnavi o arbitraži med Slovenijo in Hrvaško, ki je v sredo potekala na sedežu Evropske komisije. Pisale so tudi o tem, da bo na državnozborskih volitvah v Sloveniji kandidiralo več znanih pevcev, igralcev in športnikov, in o tem, da je Bruselj Sloveniji izboljšal gospodarske obete.