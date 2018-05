Festival v Cannesu letos buri duhove že pred začetkom

pripravila Tatjana Zemljič

Cannes, 7. maja - V Cannesu bo od 8. do 19. maja potekal 71. mednarodni filmski festival, ki velja za najbolj glamuroznega na svetu. Letošnjo izdajo bo odprl film iranskega režiserja Asgharja Farhadija z angleškim naslovom Everybody Knows, ki je tudi v tekmi za zlato palmo za najboljši film festivala. Zanjo se sicer poteguje 21 filmov.