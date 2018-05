Kramberger in soobtoženi na sodišču zanikali očitke glede preprodaje delnic Mladinske knjige

Ljubljana, 3. maja - Upokojeni mariborski nadškof Franc Kramberger, nekdanji ekonom mariborske nadškofije Mirko Krašovec, nekdanji predsednik uprave Etola Ivan Ferme in nekdanji prvi mož družbe NFD Stanislav Valant so na današnji glavni obravnavi odločno zavrnili očitke tožilstva o zlorabi položaja pri poslu z nakupom in prodaji delnic Mladinske knjige založbe.