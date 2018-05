Marxove ideje 200 let po rojstvu še vedno živijo

Trier, 4. maja - Ideje Karla Marxa so 200 let po njegovem rojstvu bolj priljubljene, kakor je bilo to še pred približno 30 leti ob padcu komunizma. Od finančne krize leta 2008 se o njemu govori in piše vedno več, za svojega ga odkrivajo tudi mladi, ki v njegovih delih vidijo številne vzporednice z našim časom - od globalizacije do razporeditve bogastva.