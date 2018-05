New York Times presegel pričakovanja tako z dobičkom kot prihodki

New York, 3. maja - Časopis New York Times je v prvem četrtletju krepko povečal število digitalnih naročnikov, z dobičkom in prihodki pa je presegel pričakovanja analitikov. Gre za še eno potrditev, da je predsednik ZDA Donald Trump dober za ameriške medije, še posebej tiste, ki jim pravi "lažni", ali pa, kot v primeru New York Timesa, "propadajoči".