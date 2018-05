Ferrari ob rekordnem četrtletju pričakuje uspešno leto

Milano, 3. maja - Italijanski proizvajalec športnih avtomobilov Ferrari je v prvem četrtletju ustvaril 149 milijonov evrov čistega dobička, kar je 19,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V družbi so zadovoljni in pravijo, da so ob novem rekordnem četrtletju na poti k še enemu odličnemu letu.