Črni Kal, 3. maja - SMC gre na predčasnih volitvah 3. junija na zmago, je danes na Črnem Kalu napovedal njen predsednik Miro Cerar. Kot je poudaril, so namreč dokazali, da znajo voditi vlado in zagotavljati politično stabilnost. "To je naš kapital," je dodal Cerar.