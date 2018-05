S kmetij v minulem četrtletju odkupljenega več mleka

Ljubljana, 6. maja - Kmetijska gospodarstva so v prvih treh mesecih prodala 146.297 ton mleka, kar je dva odstotka več kot v prvem četrtletju lani. Od tega so domače mlekarne odkupile 100.161 ton mleka, kar na letni ravni predstavlja 6,3-odstotno rast. Mlekarne so ob tem proizvedle tudi več mlečnih izdelkov, manj je bilo le konzumnega mleka.