Kandidatne liste za parlamentarne volitve do 12. ure vložilo 22 strank

Ljubljana, 3. maja - Kandidatne liste za parlamentarne volitve je danes do 12. ure vložilo 22 strank, od tega deset v vseh osmih volilnih enotah, so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK). Presenečenje pri doslej vloženih kandidaturah je skupna lista strank Sloga in ZL-DSD, ki sta do nedavnega napovedovali samostojen nastop na volitvah.