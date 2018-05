Evropski parlament pozval k zagotavljanju varnega okolja za novinarje

Bruselj, 3. maja - Evropski poslanci so danes z veliko večino sprejeli poročilo o pluralnosti in svobodi medijev v Evropski uniji, v katerem pozivajo države članice, naj "ustvarijo in ohranjajo, v zakonodaji in v praksi, varno okolje za novinarje". Članice bi morale obenem okrepiti financiranje raziskovalnega novinarstva, piše na spletni strani parlamenta.