Serena Williams odpovedala turnir v Madridu

Madrid, 3. maja - Nekdanja prva teniška igralka sveta Serena Williams je zaradi priprav na odprto prvenstvo Francije odpovedala nastop na turnirju v Madridu, kjer so za tekmovanje prihodnji teden pripravili 6,686 milijona dolarjev nagradnega sklada, so sporočili španski organizatorji. Šestintridesetletnica je turnir v španski prestolnici dobila leta 2012 in 2013.