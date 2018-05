V Judovskem muzeju v New Yorku razstava slik Chaima Soutina

New York, 5. maja - V Judovskem muzeju v New Yorku je na ogled razstava z naslovom Chaim Soutine: Meso. Postavitev združuje več kot 30 del francoskega slikarja litovskega rodu, na katerih je umetnik upodobil motive, kot so viseča perutnina, kosi govedine ali ribe. Slike s tovrstno motiviko veljajo za umetnikova najboljša dela, piše na spletni strani muzeja.