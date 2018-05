Europol zaprl več kot 1000 trgovin s ponarejenim blagom na družbenih omrežjih

Haag, 3. maja - Europol je v najbolj obsežni akciji doslej zasegel več kot 20.000 kosov ponarejenih izdelkov in zaprl več kot 1000 profilov na družbenih omrežjih, kjer so prodajali te izdelke. Med zaseženimi predmeti so bili med drugim ponarejena zdravila, telefoni, nakit, očala in ure, so sporočili iz Haaga.