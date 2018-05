Na območju Bele krajine od ponedeljka prijeli 34 ilegalnih prebežnikov

Črnomelj/Metlika, 3. maja - Policisti so od ponedeljka do danes med opravljanjem nalog varovanja državne meje prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Slednjo se prestopili na območju Preloke, Rakovca, Velikega Nerajca in Krmačine, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.