Slovenci osvojili 15 odličij v Estoniji

Ljubljana, 3. maja - V estonskem Talinu je med 24. in 30. aprilom potekalo evropsko prvenstvo v taekwondoju po verziji ITF. Na prvenstvu je nastopilo 801 tekmovalcev iz 33 držav, ki so se pomerili v posameznih in ekipnih borbah, formah, samoobrambi, testu moči in specialni tehniki. Slovenija je osvojila 15 odličij - šest zlatih, dve srebrni in sedem bronastih.