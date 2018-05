Na Rogli štiridnevni mednarodni kongres ambasadorjev živali in narave

Zreče, 3. maja - Na Rogli se je začel svetovni kongres ambasadorjev živali in narave. Prvi tovrstni dogodek poteka pod naslovom Pogled skozi oči narave, na njem pa udeležencem predstavljajo svet živali in narave. Uvod je namenjen svetovnemu srečanju učiteljev in terapevtov metode Tellington, zato se ga udeležuje tudi njena izumiteljica Linda Tellington Jones.