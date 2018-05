Ministrstvo bo ponovilo razpis za transportni helikopter policije

Ljubljana, 3. maja - Na ministrstvu za notranje zadeve bodo "v čim krajšem času" ponovili razpis za nakup in vzdrževanje transportnega helikopterja policije, so pojasnili za STA. Na prejšnjem razpisu, ki so ga objavili marca, rok pa se je iztekel 18. aprila, namreč niso prejeli nobene ponudbe.