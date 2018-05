Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 3. maja - Nevarnost snežnih plazov je zjutraj in deloma dopoldne majhna, prve stopnje, od poznega dopoldneva do večera pa nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov zmerna, druge stopnje. Snežna odeja je zjutraj in deloma dopoldne večinoma stabilna, ponekod v visokogorju tudi pomrznjena, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.