Hudo neurje prizadelo Spodnjo Avstrijo

St. Pölten/Sarajevo/Zagreb, 3. maja - Hudo neurje je v sredo zvečer prizadelo avstrijsko zvezno deželo Spodnja Avstrija. Najhuje je bilo na območju mest Tulln in St. Pölten, od koder poročajo o številnih poplavljenih kleteh, cestah in njivah ter drevesih, ki so padla na električno in telefonsko napeljavo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Neurje je prizadelo tudi BiH in Hrvaško.