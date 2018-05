Venezia osvojila pokal Fiba

Benetke, 2. maja - Košarkarji ekipe Umana Reyer Venezia so zmagovalci letošnje izvedbe pokala Fiba, četrtega kakovostnega evropskega klubskega tekmovanja. V povratni finalni tekmi so z 81:79 premagali italijanske tekmece Sidigas Scandone Avellino. Prvo tekmo v gosteh so 25. aprila prav tako dobili z izidom 77:69.