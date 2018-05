V Švici železničarji pobegnili z vlaka pred huligani

Zürich, 2. maja - Za ne povsem vsakdanji nogometni navijaški incident so poskrbeli privrženci švicarskega kluba Grasshoppers, ki so na vlaku, s katerim so potovali domov v Zürich, tako ustrahovali železniško osebje, da so železničarji pobegnili z vlaka. Ko so pozneje nanj prišli policisti, so se razmere hitro umirile, poroča švicarska tiskovna agencija sda.