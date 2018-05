Finance: Po čem si bomo zapomnili prvo polovico leta (3. 5.)

Ljubljana, 2. maja - Prvi maj je nekakšen mejnik, ki nakaže, kakšno leto bomo imeli, z malo pretiravanja lahko rečemo, da je pol leta že za nami. Kljub napovedanim trgovinskim vojnam (malo so in malo niso) in drugim makrookoliščinam velikih skrbi ni, ni pa odveč previdnost, v Financah piše Janez Tomažič.