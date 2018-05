Zaradi napake v programu odkrivanja raka dojk 450.000 Britank brez zaključnega pregleda

London, 2. maja - Velika Britanija je danes priznala, da je skoraj deset let prihajalo do resne napake v programu preprečevanja raka dojk, zaradi katere 450.000 žensk ni prejelo povabila na zaključni pregled. Do 270 bi jim zaradi tega lahko tudi skrajšali življenje. Vzrok naj bi bila napaka v računalniškem algoritmu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.