Abas razburil z antisemitskimi izjavami

Jeruzalem, 2. maja - Palestinski predsednik Mahmud Abas je v ponedeljkovem govoru namignil, da je bila za holokavst kriva tudi vloga Judov v bančnem sektorju, saj so si z njo nakopali sovraštvo. Izjava je naletela na ostre odzive, med drugim so jo danes obsodili Izrael, ZDA in EU, ki so Abasove besede označili za protijudovske in nesprejemljive.