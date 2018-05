Ljubljana, 2. maja - Zvečer in ponoči bodo predvsem v vzhodnih in osrednjih krajih plohe in nevihte, v drugi polovici noči pa se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.