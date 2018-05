Rim, 2. maja - Nogometaši Liverpoola so drugi finalisti nogometne lige prvakov. Na povratni polfinalni tekmi so v Rimu izgubili proti Romi z 2:4, na prvi tekmi pa so zmagali s 5:2. V finalu bodo 26. maja igrali proti madridskemu Realu, ki je izločil Bayern s skupnim izidom 4:3.