Slovenci čez prvomajske praznike ustvarili največ prenočitev na Hrvaškem

Zagreb, 2. maja - Na Hrvaškem so med podaljšanim prvomajskim vikendom, od 27. aprila do 1. maja, našteli 369.000 prihodov turistov, kar je 33 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Obenem so zabeležili 1,1 milijona prenočitev, kar predstavlja 27-odstotno rast. Največ, 339.000 prenočitev, so po podatkih hrvaške turistične skupnosti (HTZ) ustvarili Slovenci.