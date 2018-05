Tusk v Sloveniji zlasti o pripravah vrha v Sofiji

Bruselj, 2. maja - Obisk predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska v nedeljo in ponedeljek v Sloveniji na povabilo premierja Mira Cerarja, ki opravlja tekoče posle, bo osredotočen zlasti na priprave vrha EU in Zahodnega Balkana, ki bo 17. maja v Sofiji, ter na splošno na razmere v regiji, so za STA danes sporočili iz Tuskove tiskovne službe.